Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını tırmandırdı

ABD ile İran arasında artan gerilim, petrol fiyatlarında yükselişi hızlandırdı. Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 93,33 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 94,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,12 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,4 artarak 93,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,88 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, İran ile ABD arasında hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırılar ile İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırıları ve işgali genişletme kararı etkili oldu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bugün (1 Haziran 2026 Pazartesi), X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Keşm Adası ve Goruk bölgesinde yer alan radar ve İHA komuta kontrol merkezlerine hafta sonu saldırılar düzenlendiği belirtildi.

ABD'ye ait bir MQ-1 tipi İHA'nın "uluslararası suların üzerinde uçuş yaptığı sırada" İran tarafından düşürülmesi nedeniyle bu saldırıların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD savaş uçakları da hızla karşılık vererek, İran hava savunmasını, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sulardan geçen gemiler için açık tehdit oluşturan 2 İHA'yı etkisiz hale getirdi."

Öte yandan Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellediği belirtilmişti.

Söz konusu gelişmeler, yatırımcıların Hürmüz Boğazı'nda arzın aksayabileceğine ilişkin endişelerini de artırıyor. CENTCOM, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısının 118'e ulaştığını bildirdi. İran tarafı ise son bir günde Hürmüz Boğazı'ndan 28 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu.

Analistler, Çin'den gelen zayıf ekonomik verilere rağmen Orta Doğu'daki arz güvenliği risklerinin petrol piyasasında fiyatları desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,73 doların direnç, 92,67 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.