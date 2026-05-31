Irak, ABD'den 40 bin tondan fazla pirinç ithal etti

Irak Ticaret Bakanlığı, deniz taşımacılığı hatlarında yaşanan tüm aksamalara ve zorluklara rağmen, 44 bin ton Amerikan pirinci taşıyan "EQUINOX DREAM" adlı geminin Ürdün'ün Akabe Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Gıda Ticareti Genel Şirketi Genel Müdürü Lema Haşim el-Musavi, bugün (31 Mayıs 2026 Pazar) konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gıda sepeti ve sosyal yardım paylarının tedarik sürecinin, 2026 yılı pazarlama planına uygun olarak kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Musavi, “Gıda güvenliğinin istikrarını korumak amacıyla, gıda maddelerinin Irak'ın tüm vilayetlerine gecikmeksizin ulaştırılmasını garanti altına almak için çalışıyoruz." dedi.

Bu gelişme, Akabe Limanları Yönetim ve İşletme Şirketi Genel Müdürü Mahmud Halifat’ın Ürdün medyasına yansıyan açıklamalarıyla aynı zamana denk geldi.

Irak için pirinç, mısır, şeker, demir ve ahşap gibi çeşitli ticari yük ile gıda maddesi taşıyan beş geminin daha limana demirlediğini kaydeden Halifat, bu malzemelerin transit sistemiyle doğrudan Irak pazarlarına taşınacağını dile getirdi.

Genel Müdür Halifat, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle Irak'ın ithalat operasyonlarını yürütmek için son iki aydır Akabe Limanı'nı bir alternatif olarak kullandığına dikkat çekti.

Halifat ayrıca, şu ana kadar liman üzerinden Irak'a 100 bin ton bitkisel yağ nakledildiğini, şu an ise toplam 65 bin ton yük taşıyan iki geminin daha yüklerini boşaltmak için limanda beklediğini sözlerine ekledi.