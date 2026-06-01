Kürdistan Bölgesi turizmi zirvede: Otellerin %90'ı dolu

2 saat önce

Hizmet sektörü altyapısının güçlendirilmesi, Körfez, Avrupa ve Doğu Asya ülkelerinden önemli sayıda turistin Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmesini sağladı.

Kürdistan Bölgesi Turizm Kurulu Pazarlama Direktörü Sirwan Tofiq, "istikrarın, hizmetlerin ve yatırım yasasının Kürdistan Bölgesi'nde turist profilini değiştirdiğine inanıyor; Kürdistan, artık sadece Iraklıların değil, Asyalı ve Avrupalı turistlerin de odak noktası haline gelmiştir.

Sirwan Tofiq, Kurdistan24'e verdiği demeçte, geçmişte Kürdistan Bölgesi'ne gelen turistlerin çok küçük bir kısmının yabancı uyruklu olduğunu, ancak şimdi yabancılar, turist sayısının yüzde 25'ini oluşturduğunu söyledi.

"Turizmi Kürdistan'ın başlıca gelir kaynaklarından biri haline getirmek" sloganı, Başbakan Mesrur Barzani'nin stratejilerinden ve pratik adımlarından biri haline geldi.

İstatistikler, son yedi yılda Kürdistan Bölgesi'nde en fazla yatırımın turizm sektöründe yapıldığını gösteriyor.

Yatırım Kurulunun istatistiklerine göre bu dönemde Kürdistan Bölgesi'ne yapılan yabancı ve yerli yatırımlar 22 milyar dolara ulaştı.

Son yedi yılda, yabancı ve yerli yatırımcılar 4000 dönümden fazla alanda 100 turizm projesini hayata geçirdi. Bu projelerin maliyeti 7684 milyar dolar olup, bu da toplam yatırımın yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatilinde 112 bin 657 turistin başkent Erbil'ni ziyaret ettiğini belirten Tofiq, "Bu süre zarfında Kürdistan Bölgesi'ndeki otel ve motellerin dolululuk oranı yüzde 90'a ulaştı." dedi.

Erbil Turizm Genel Müdürlüğü Sözcüsü Neriman Fazil ise bu yılın ilk dört ayında Erbil ilini 861 bin 501 turist ziyaret ettiğini açıkladı.

Dokuzuncu hükümet kabinesi döneminde 23 gölet inşa edildi ve 58 göletin inşaat çalışmaları devam ediyor. Şu anda Kürdistan Bölgesi'nde toplam 97 gölet ve dört büyük baraj bulunuyor.

Turizm Kurulu Pazarlama Direktörü, Kurulun, Bakanlar Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış 2030 yılına kadar stratejik bir planı olduğunu belirtti.

Bu plan, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, insan gücü kapasitesinin artırılması ve barajlar çevresindeki turizm altyapısının geliştirilmesi gibi önemli konuları kapsamaktadır.

Dokuzuncu kabine döneminde su sektörünün geliştirilmesinin yanı sıra, yol yapımına ve geliştirilmesine de özel önem verilmiştir. Bu bağlamda, son yedi yılda 2681 kilometre yol inşa edilmiş olup, şu anda 2445 kilometre daha yol yapım ve uygulama aşamasındadır.