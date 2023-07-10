Arap yazar ve gazetecilerin gözüyle 9’uncu hükümet kabinesi

ERBİL (K24)

Iraklı yazar ve siyasi analist Ali Baydar, “Whitehouse In Arabic“ sitesinde kaleme aldığı makalesinde Mesrur Barzani başkanlığındaki 9’uncu kabinesinin önemli kazanımlar elde ettiğini ve bunun devamının gelmesi konusunda herkesin iyimser olduğunu belirtti.

“Mesrur Barzani Hükümeti: Sorunlara karşı kazanımların elde edilmesinin başarısı” başlıklı yazısında Ali Baydar, hükümetin elde ettiği başarının Irak, bölge ve uluslararası toplum nezdinde olmasının önemine vurgu yaptı.

“Irak’ın siyasi alanı bütün sorunlarla yüzleşmek için uygun bir zemin değildi” diyen Ali Baydar, koşulların ve bazı siyasi çevrelerin hükümetin aleyhine olduğunu ve hükümetin başarı elde etmesi için asla yardımcı olmadığını dile getirdi.

Iraklı yazar Baydar, “Başbakan Mesrur Barzani, hükümet süreci içerisinde ailesinin kadim ve eşsiz mirasını koruyor. Bu miras, ondan hükümet, konumu ve sorumluluğunda gözle görülür başarılar elde etmesini istiyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin dört yıllık süreç karşılaştığı ekonomik ve siyasi krizlere rağmen birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Ali Baydar, Başbakan Mesrur Barzani’nin iradesi ve kararlığının bu başarılardaki rolüne dikkat çekti.

Baydar, Başbakan Mesrur Barzani’nin yürüttüğü güçlü siyaset sayesinde Kürdistan Bölgesi’nin, tüm alanlarda kalkınmasının yanı sıra, barışçıl birlikte yaşam merkezi haline geldiğini kaydetti

“MESRUR BARZANİ HÜKÜMETE BİLGELİK VE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE LİDERLİK EDİYOR”

Bir başka Arap yazar Seyf Şems de “Guardian” sitesinde yayımlanan makalesinde 9’uncu hükümet kabinesine dair değerlendirmelerde bulundu.

“Mesrur Barzani hükümeti sorunlarla yüzleşirken” başlıklı yazısında Seyf Şems, “Mesrur Barzani’nin güçlü kişiliği ve sorunlarla kararlı şekilde mücadele etmesi hükümet ayakta kalabildi ve çalışmaya devam etti” dedi.

“Mesrur Barzani hükümete bilgelik ve güçlü bir şekilde liderlik ediyor” diyen Seyf Şems, “eğer onun yerinde başak bir Kürt şahsiyet olsaydı, bu hükümet daha büyük zorluklarla karşılaşabilir ve çöküş yaşayabilirdi” ifadelerini kullandı.

Iraklı yazar Seyf Şems, şunları kaydetti:

“Tüm bunlar Mesrur Barzani’nin devrimin çocuğu olmasının ve çocukluğundan beri bir Peşmerge gibi dağlarda savaşmasının sonucu. Mesrur Barzani’nin güçlü kişiliği, sorunları çözme kabiliyeti ve huzuru sağlaması olmazsa, çöküş hükümeti için muhtemel bir senaryo olurdu.”