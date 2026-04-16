UEA'dan uyarı: Avrupa'nın 6 haftalık jet yakıtı kaldı

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, İran savaşı nedeniyle petrol akışının kesintiye uğraması halinde Avrupa’da jet yakıtı stoklarının yalnızca 6 hafta yeteceğini söyledi.

UEA Başkanı Birol, bugün (16 Nisan 2026 Perşembe), petrol arzında yaşanacak olası bir kesintinin sivil havacılığı ve küresel ulaşımı doğrudan felç edeceğini açıkladı.

İran savaşı nedeniyle petrol akışlarının kesintiye uğraması halinde Avrupa’nın yalnızca altı haftalık jet yakıtı stokunun kalmış olabileceği uyarısında bulunan Fatih Birol, bu durumda uçuş iptallerinin kısa sürede başlayabileceğini ifade etti.

Birol, Hürmüz Boğazı’ndan geçen arzın engellenmesinin krizi tetiklediğini belirterek mevcut durumu “tarihin en ciddi enerji krizi” olarak nitelendirdi.

Hürmüz Boğazı krizi, şu an küresel ekonominin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. ABD ve İran arasında tırmanan gerginlik ve altı hafta süren askeri çatışmaların ardından, bu stratejik su yolundaki gemi trafiği büyük ölçüde durmuş, bu durum dünya enerji piyasalarında ciddi bir istikrarsızlığa yol açmıştı.