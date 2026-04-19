Nijerya ile Türkiye arasında arasında "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" imzalandı

Türkiye Savunma Bakanlığı ile Nijerya Savunma Bakanlığı arasında "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında, ülkesine yardım etmek amacıyla Türkiye ile askeri bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

AA'ya göre Christopher Musa, "Eğitim ve üretime doğru ilerlemeyi ve savunma sanayilerindeki iş birliğimizi geliştirmeyi kabul ettik." dedi.

Musa, Nijerya Ordusu özel kuvvetlerinden 200 üyenin eğitim için Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.

Nijerya, Batı Afrika'da kendisinden ayrılan Boko Haram ve diğer terör gruplarıyla karşı karşıya. Ayrıca, kuzeybatı bölgesinde yağma, cinayet ve fidye için adam kaçırma gibi suç örgütleriyle de mücadele ediyor.

Dahası, tüm Batı Afrika'yı etkileyen Sahel bölgesindeki tırmanan güvenlik krizinin sonuçlarından da etkileniyor.

ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Nijerya, güvenlik ortaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.