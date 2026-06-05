Almanya'da 332 bin kişi vatandaşlık aldı: Suriyeliler ilk sırada

2 saat önce

Almanya’da 2025 yılında 332 bin 500 kişi Alman vatandaşlığına geçti; En fazla vatandaşlık alanlar Suriyeliler oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yabancı uyrukluların Alman vatandaşlığına geçişine ilişkin 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede geçen yıl vatandaşlığa kabul sayısı 2024’e göre yüzde 14 artarak, 332 bin 500'e yükseldi.

Veriler, geçen yıl Almanya'da vatandaşlık alanların dörtte birinin Suriyeliler olduğunu gösteriyor.

Suriyelileri, 34 bin ile Türkler ve 19 bin 700 ile Ruslar izledi.