Pezeşkiyan'dan Trump'a nükleer tepkisi

"Trump'ın bir halkın haklarını inkar etme veya İran'ın nükleer haklarından yararlanamayacağını söyleme hakkı yoktur"

43 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın halkın haklarını inkar etme veya İran'ın nükleer haklarından yararlanamayacağını söyleme hakkı olmadığını söyledi.

Mesud Pezeşiyan, İran medyasına verdiği demeçte, ülkesinin savaşın kapsamını genişletmeyi amaçlamadığını ve hiçbir ülkeye saldırmadığını iddia etti.

İran lideri Pezeşkiyan, "Temel duruşumuz bölgede barış, istikrar ve güvenliği korumaya dayanmaktadır. İran savaşın kapsamını genişletmeyi amaçlamamaktadır, herhangi bir savaş veya çatışma başlatmamıştır ve hiçbir ülkeye saldırmamıştır." dedi.

"Ülkesinin hiçbir ülkeye saldırma niyeti olmadığını ve meşru ve yasal öz savunma hakkını kullandığını" belirten Pezeşkian, "Trump'ın bir halkın haklarını inkar etme veya İran'ın nükleer haklarından yararlanamayacağını söyleme hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.