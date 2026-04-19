İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a saldırıları genişletme tehdidi

3 saat önce

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan Hükümetine uyarıda bulunarak, Beyrut'un taahhütlerine uymaması durumunda İsrail ordusunun askeri operasyonlarının kapsamını genişleteceğini duyurdu.

İsrail Yayın Kuruluşu'nun (KAN) 19 Nisan 2026 Pazar günü aktardığı bilgilere göre Savunma Bakanı Katz, "Lübnan'da mühimmat veya el yapımı patlayıcı (EYP) bulunduğundan şüphelenilen her bina veya yol imha edilmelidir." dedi.

Katz ayrıca, birliklerin güvenliğini sağlamak amacıyla ordunun karadan ve havadan hareket etmesi için gerekli talimatların verildiğini vurguladı.

Yeni bir hususa dikkat çekerek, "Lübnan'ın iç kesimlerinde tanksavar silahlarının bulunduğu bölgelere kadar uzatılmalıdır." diyen İsrail Savunma Bakanı, Lübnan Hükümetinin vaatlerini yerine getirmemesi halinde ordunun sert bir tepki vereceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu gerilimler, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın 16'sında İsrail ve Lübnan liderlerinin 10 günlük bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını duyurmasının ardından yaşanıyor.

Anlaşma şartlarına göre ateşkes 10 gün sürecek ve her iki tarafın rızasıyla uzatılabilecek. Şartlar uyarınca İsrail, herhangi bir tehdide karşı meşru müdafaa hakkına sahip olacak, Lübnan ise İsrail'e yönelik her türlü saldırıyı engellemekle yükümlü kılınacak. ABD'nin denetimi ve arabuluculuğu altında güvenliği sağlamaktan sorumlu tek taraf Lübnan'ın resmi güvenlik güçleri olacak.