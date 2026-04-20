Japonya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya’da 7.5 büyüklüğünde deprem oldu ve depremin ardından 3 metrelik tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, söz konusu depreme ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre merkez üssü Pasifik Okyanusu'ndaki depremin derinliğinin 10 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, 7,5 büyüklüğünde depremin ardından Iwate, Aomori ve Hokkaido bölgelerinde 3 metreye ulaşabilecek tsunami oluşabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, deprem nedeniyle Tokyo ile Aomori eyaleti arasındaki bazı tren seferleri durduruldu.

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.