NATO Genel Sekreteri’nden Türkiye’ye iki günlük kritik ziyaret

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, iki günlük resmi bir ziyaret kapsamında yarın Türkiye’ye geliyor. Ankara’da temaslarda bulunacak olan Rutte’nin programı, bölgedeki stratejik gelişmeler ve yaklaşan büyük zirve öncesi kritik başlıkları barındırıyor.

NATO’dan yapılan resmi açıklamaya göre Genel Sekreter Rutte, resmi ziyaret kapsamında 21 Nisan’da Türkiye’ye gidecek.

Rutte’nin iki günlük ziyaret kapsamında Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile temaslarda bulunacağı belirtildi.

Mark Rutte’nin ziyaret programında dikkat çeken bir diğer durak ise Türkiye'nin yükselen savunma gücünü simgeleyen bir savunma sanayii tesisi olacak. Genel Sekreter’in burada projeleri yerinde incelemesi bekleniyor.

NATO kanadından yapılan bilgilendirmede, ziyaret süresince basın mensuplarına yönelik özel bir etkinlik veya ortak basın toplantısı düzenlenmeyeceği notu düşüldü.

Bu ziyaret, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı büyük organizasyon için de bir ön hazırlık niteliği taşıyor. Türkiye, Temmuz 2026’da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor.