Mısır, Türkiye, Umman ve Pakistan’dan ABD-İran müzakereleri için diplomasi trafiği

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Bakan Bedr Abdulati’nin; Türk mevkidaşı Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ve Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmelerde, İran ile ABD arasındaki diplomatik sürecin değerlendirildiği, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için yürütülen çalışmaların ele alındığı aktarıldı.

Açıklamaya göre bakanlar, bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için tek seçeneğin diyalog ve diplomatik çözümler olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati’nin, devam eden müzakerelerin savaşı sonlandıracak ve kalıcı bir huzur sağlayacak somut bir anlaşmaya varmak için en önemli adım olduğunu belirttiği de bildirildi.

Görüşmede, sürecin başarıyla ilerlemesi için dört ülke arasındaki koordinasyonun öneminin hatırlatıldığı da ifade edildi.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta, 8 Nisan’da geçici ateşkes sağlanmıştı. Kalıcı ateşkes için 11 Nisan’da Pakistan’da yapılan ilk tur görüşmelerden sonuç alınamamıştı. 19 Nisan’da ise ikinci tur müzakereler için ABD’den bir öncü heyetin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştığı bildirilmişti.

Öte yandan müzakerelerin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İran medyası, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını kaldırmaması halinde Tahran’ın masaya oturmayacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de henüz ikinci tur görüşmeler için belirlenmiş bir planlarının olmadığını ifade etti.