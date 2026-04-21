Trump: İran’ın uranyum işlemesi artık çok daha zor ve uzun sürecek

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından, Tahran’ın uranyum çıkarma ve işleme sürecinin artık "uzun vadeli ve çok zor" bir iş olacağını söyledi.

Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarına değindi.

Trump, "Washington'ın saldırılarına verdiği isim olan 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' (Midnight Hammer), İran'daki nükleer tesislerin imha edilmesini hedefliyordu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, gerçekleştirilen saldırıların etkisiyle İran’da uranyum çıkarma sürecinin bundan sonra çok daha meşakkatli ve uzun bir zaman alacağını vurguladı.

Trump, Washington'un nükleer bomba yapımı için biriktirildiğini iddia ettiği zenginleştirilmiş uranyum stoklarına atıfta bulunarak sık sık "nükleer imha" terimini kullanıyor.

Öte yandan Trump, CNN ve diğer bazı medya kuruluşlarını "yozlaşmış ve yalancı" olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

Bu yayın organlarını eleştiren Trump, medyanın "Amerikalı büyük pilotların hakkını vermediğini, aksine operasyonlardaki rollerini ve kahramanlıklarını her zaman küçümsemeye veya görmezden gelmeye çalıştıklarını" savundu.