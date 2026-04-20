Kabine’den radikal kararlar: Okul saldırıları sonrası yeni güvenlik paketi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, Maraş ve Siverek’teki okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenliği en üst düzeye çıkaracak yeni bir güvenlik paketi açıkladı. Sosyal medyada kimlik doğrulama zorunluluğundan bireysel silahlanmaya yönelik yeni hukuki düzenlemelere kadar birçok radikal adımın hayata geçirileceğini duyuran Erdoğan, internetin karanlık noktalarına karşı yapay zeka destekli önlemlerin artırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan Kabine, yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından okullardaki güvenlik krizine yönelik radikal kararlar aldı.

Maraş ve Urfa’nın Siverek ilçesinde gerçekleşen okul saldırılarının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren yeni güvenlik paketini açıkladı.

Konuşmasına saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileyerek başlayan Erdoğan, saldırıların amacının halk arasında infial yaratmak olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızı gerilim tuzağına düşmemeleri konusunda uyarıyorum. Failler toplumu terörize etmek istiyor. Bu saldırılar tüm yönleriyle araştırılıyor, her iki saldırganın dijital ayak izlerine ulaşıldı." dedi.

Okul güvenliğinin en üst düzey öncelik olduğunu belirten Erdoğan, eğitim kurumlarında güvenliği artırmak amacıyla yeni çalışma modellerinin devreye alınacağını duyurdu. Bu kapsamda okul-kolluk iş birliği en üst seviyeye çıkarılacak ve okul-veli iletişimi güçlendirilecek.

Dijital dünyanın barındırdığı tehlikelere dikkat çeken Erdoğan, sosyal medya platformları için sert düzenlemelerin sinyalini verdi.

Sosyal ağ platformlarında kimlik doğrulama ve bilgi paylaşma yükümlülüğü getirileceğini duyuran Erdoğan, "Bazı sosyal medya platformlarının adeta bir kanalizasyona dönüştüğü dönemi yaşıyoruz." diyerek, internetin karanlık noktalarına karşı yapay zeka destekli önlemlerin artırılacağını belirtti.

Bireysel silahlanma ve medyadaki şiddet içerikleriyle ilgili de kararlı adımlar atılacağını bildiren Erdoğan’ın açıklamasına göre silah sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik yeni hukuki düzenlemeler hayata geçirilecek. Silahını muhafaza edemeyen ve çocuğunun eline geçmesine sebep olan sahiplere verilen cezalar artırılacak.

Erdoğan açıklamasında, RTÜK aracılığıyla ekranlardaki şiddeti özendiren ve yozlaşmayı teşvik eden yapımların üzerine gidileceğini ve haber bültenlerinde suç yöntemlerinin detaylı verilmesinin engelleneceğini de sözlerine ekledi.

Aile içi iletişimin zayıflamasının çocukları savunmasız bıraktığını ifade eden Erdoğan, veliler için dijital bağımlılıkla mücadele destek ve danışma hatlarının devreye alınacağını, okul-veli randevu sisteminin ise daha etkin kullanılacağını kaydetti.