Ateşkesin bitmesine saatler kala ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluşuyor

Geçici ateşkes süresinin dolmasına bir gün kala, ABD ve İran heyetleri müzakerelere yeniden başlamak ve kalıcı bir anlaşmaya varmak üzere Pakistan’da bir araya geliyor.

CNN International’ın haberine göre bugün (21 Nisan 2026), ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlığındaki üst düzey heyet, iki haftalık ateşkes dolmadan önce İranlı yetkililerle görüşmek üzere Pakistan’a ulaşacak.

Haberde, JD Vance’e, Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın eşlik edeceği belirtildi. ABD yönetiminin temel hedefi, görüşmelerde bir uzlaşı zemini oluşması halinde, Tahran’a nihai anlaşma için zaman tanımak amacıyla ateşkes süresini uzatmak.

New York Times’ın iki üst düzey İranlı yetkiliye dayandırdığı habere göre ise İran, ikinci tur görüşmelere katılmak üzere heyetini bugün İslamabad’a gönderiyor.

ABD heyetine Başkan Yardımcısı Vance’in başkanlık etmesi nedeniyle, diplomatik dengenin sağlanması amacıyla İran heyetine de Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın liderlik etmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki ilk tur görüşmeler 11 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleşmiş ancak herhangi bir sonuç alınamadan sona ermişti. Bugünkü kritik buluşma, bölgedeki savaşın geleceği açısından belirleyici bir öneme sahip.