İran'dan ticari gemisinin ve mürettebatının derhal serbest bırakılması talebi

1 saat önce

Bakanlık tarafından bu sabah (21 Nisan 2026) yapılan yazılı açıklamada, 20 Nisan Pazar akşamı Umman Denizi açıklarında "Toska" adlı İran ticari gemisine ABD ordusu tarafından el konulduğu aktarıldı.

Tahran yönetimi, bu adımı "yasa dışı bir eylem ve deniz haydutluğu" olarak nitelendirirken, operasyonun Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’ne ve uluslararası hukuka aykırı olduğu, aynı zamanda 8 Nisan’da sağlanan ateşkes anlaşmasının ve İran’ın egemenlik haklarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı; BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi üyeleri ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) çağrıda bulunarak, uluslararası deniz ticaretini tehlikeye atan bu eyleme karşı sert bir tutum sergilenmesini istedi.

Geminin, mürettebatın ve ailelerinin derhal serbest bırakılmasını talep eden Tahran, "İran İslam Cumhuriyeti, ulusal çıkarlarını ve vatandaşlarının onurunu korumak için tüm imkanlarını kullanacaktır." mesajını verdi.

Açıklamada, bölgede yaşanabilecek olası bir gerginliğin tüm sorumluluğunun ABD’ye ait olduğu belirtildi.

Bu olay, tam da bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ve İran heyetleri arasında yapılması planlanan ikinci tur müzakerelerin arifesinde gerçekleşti.

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi dün yaptığı açıklamada, müzakereler için henüz bir planları olmadığını söylemişti. ABD heyetinin ise henüz Pakistan’a ulaşmadığı bildiriliyor.