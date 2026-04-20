İran'dan Rus gemilerine güvenlik garantisi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı bir telefon görüşmesinde Rus gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan sorunsuz geçişi için garanti verdi. Bu güvence, Tahran'ın kargo gemilerine ABD tarafından el konulmasından büyük endişe duyduğu bir dönemde geldi. Ateşkesin çökmesini engellemek isteyen Rusya ise tarafları Pakistan’ın şartlarını yerine getirmeye ve askeri çatışmanın diplomasinin yerini almasına izin vermemeye çağırıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Arakçi, Körfez bölgesindeki askeri gelişmeleri ve ateşkesin geleceğini ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre Abbas Arakçi, Tahran’ın "ABD'nin ateşkes ihlalleri" konusundaki tutumu hakkında Lavrov’u bilgilendirdi. Arakçi, Hürmüz Boğazı üzerindeki yasadışı deniz ablukasına ve "Tosca" adlı İran kargo gemisine ABD ordusu tarafından el konulmasına dikkat çekerek, bu durumun ABD tarafının taahhütlerine bağlı kalmadığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Rus tarafı, ateşkesin korunması gerektiğini bir kez daha vurgulayarak, tüm tarafların Pakistanlı arabulucular tarafından belirlenen şartlara uyması gerektiğini ifade etti.

Lavrov, durumun kontrolden çıkmasını engellemek ve her türlü yeni silahlı çatışmadan kaçınmak için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemine değindi.

Rusya, bölgesel gerilimi azaltma çabaları kapsamında, İran ile Körfez Arap ülkelerinin herkes tarafından kabul edilebilir ortak bir anlaşmaya varmaları için kolaylaştırıcı ve yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Buna karşılık İran Dışişleri Bakanı Moskova'ya güvence vererek, Tahran’ın, Rus ticari gemilerinin ve kargolarının Hürmüz Boğazı’ndan herhangi bir engel veya sorunla karşılaşmadan geçebilmesi için gerekli tüm adımları atacağını bildirdi.