Pakistan'dan İran ve ABD arasındaki ateşkesin uzatılması talebi

Pakistan, İslamabad hükümetinin Tahran ve Washington’a aralarındaki ateşkes süresini iki hafta daha uzatmaları için resmen talepte bulunduğunu bildirdi.

Pakistan basınındaki bilgilere göre İslamabad'ın bu talebi, diplomatik çabaların başarıya ulaşması için daha fazla fırsat yaratmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in ateşkesin uzatılması kararını bugün (21 Nisan Salı) resmen duyurması bekleniyor.

Öte yandan küresel haber kaynakları, bugün yeniden başlaması planlanan İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini canlandırmak adına uluslararası temasların yoğunlaştığını belirtiyor.

Bu kapsamda Pakistanlı arabulucular, ABD Başkanı Donald Trump’a Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukanın devam etmesinin gerilimi daha da artıracağı konusunda uyarıda bulundu.

Bununla birlikte "Axios" haber sitesi, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki özel ekibiyle İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılması ihtimalini görüştüğünü iddia etti. Bu durum, bölgedeki gerilimin tırmanması olasılığını daha da güçlendiriyor.