İran uluslararası uçuşlara yeniden başlıyor: İlk sefer İstanbul’a

İran, ABD ve İsrail’in şubat ayı sonunda havalimanlarını hedef alan saldırıları nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşları yeniden başlatma kararı aldı. Normalleşme sürecindeki ilk dış hat uçuşunun adresi ise Türkiye olacak.

İran Sivil Havacılık Kurumu, yaklaşık iki aydır askıda olan uluslararası uçuşların yeniden başlatılmasına onay verdi. Bilet satış platformlarından edinilen bilgilere göre hava yolu şirketleri uluslararası rotalar için bilet satışlarına başladı.

İlk uçuş Meşhed-İstanbul hattında

Saldırıların ardından gerçekleştirilecek ilk yurt dışı seferinin, bugün (21 Nisan 2026) Meşhed ile İstanbul arasında yapılması planlanıyor.

Yetkililer, uluslararası uçuş trafiğinin güvenli bir şekilde ve kademeli olarak artırılacağını bildirdi.

Ne olmuştu?

İran’daki havalimanları, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen ve bazı tesislerde hasara yol açan hava saldırılarının ardından uluslararası uçuşlara kapatılmıştı.

Uzun süren onarım ve güvenlik incelemelerinin ardından hava sahasının sivil uçuşlara yeniden açılması, bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaların yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.