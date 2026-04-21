Ateşkesin dolmasına saatler kala İran, Pakistan’a henüz heyet göndermedi

Geçici ateşkesin sona ermesine saatler kala Tahran, İslamabad’da yapılması planlanan yeni müzakere turuna heyet göndermeme kararı aldı. İranlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililer, ABD’nin baskılarına boyun eğmeyeceklerini vurgulayan sert açıklamalar yaptı.

Pakistan’ın arabuluculuğunda bugün (21 Nisan 2026) İslamabad’da ABD ve İran arasında yeni bir müzakere turunun başlaması bekleniyordu. Ancak yarın dolacak olan ateşkes süresi öncesinde Tahran’dan "diyalog kapılarını kapatan" açıklamalar geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlığındaki heyet müzakereler için Pakistan yolundayken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve askeri kanattan peş peşe sert tepkiler yükseldi.

Galibaf: Sahada yeni kartlarımızı göstermeye hazırız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin müzakere masasını bir "teslimiyet masasına" dönüştürmek istediğini savundu.

Galibaf, "Tehdit altında müzakereyi kabul etmiyoruz. Geçtiğimiz iki hafta boyunca savaş cephesinde yeni kartlarımızı ortaya koymak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Nikzad: Biz haraç verecek bir millet değiliz

Meclis Başkan Vekili Ali Nikzad ise resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, diplomasinin ancak ulusal haklara saygı duyulması halinde bir anlam ifade edeceğini belirtti.

Nikzad, "Düşman bilmelidir ki biz haraç verecek bir halk değiliz. Eğer müzakerelere bu gözle bakıyorlarsa, şimdiden başarısız olduklarını bilmeliler." diye kaydetti.

Askeri Kanat: Hürmüz Boğazı’nda kontrolü bırakmayız

Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, askeri hazırlıklara dikkat çekerek, düşmana "yıkıcı bir yanıt" vermeye hazır olduklarını söyledi.

Abdullahi, "Silahlı kuvvetlerimiz ateşkes nedeniyle şu an sessiz kalıyor ancak ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmesine asla izin vermeyeceğiz. Her türlü ihlale karşılığımız kesin olacaktır." şeklinde konuştu.

Pezeşkiyan: Derin bir güvensizlik var

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD’ye yönelik tarihi güvensizliğe vurgu yaptı. Pezeşkiyan, ABD’li yetkililerin son günlerdeki tutarsız davranışlarının "acı bir mesaj" taşıdığını belirterek, "İran halkı hiçbir baskı altında teslim olmayacaktır." dedi.

Savaş ve Ateşkes Süreci

Şubat 2026’nın sonlarında Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimle başlayan ve ABD’nin İran limanlarını abluka altına almasıyla tırmanan doğrudan çatışmalar, 8 Nisan’da Pakistan’ın arabuluculuğuyla iki haftalık geçici bir ateşkese dönüşmüştü.

Ancak ateşkes süreci devam ederken ABD’nin bir İran yük gemisine el koyması, Tahran’ın müzakerelere olan güvenini tamamen sarsmış durumda. Trump yönetimi İslamabad’da kapsamlı bir nükleer ve bölgesel güvenlik anlaşması hedeflese de İran, ambargolar kalkmadan ve tehditler son bulmadan masaya oturmayacağını yineliyor.