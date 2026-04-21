Avrupa ve ABD piyasalarında buğday fiyatları yükseldi

ABD’de buğday fiyatları, petrol fiyatlarındaki artış, kışlık buğday bölgelerini etkileyen kuraklık ve aşırı soğuklar nedeniyle ciddi oranda yükseldi.

Reuters’ın haberine göre Orta Doğu’da tırmanan gerginlik ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının yükselmesi, küresel piyasalarda buğdaya olan talebi artırdı. Savaşın gıda güvenliği üzerindeki etkilerinden endişe eden tüccarların alımları, fiyatlardaki yukarı yönlü ivmeyi hızlandırdı.

Chicago Borsası’nda (CBOT) temmuz vadeli buğday kontratları, kile başına 6,6 dolara ulaştı. Avrupa piyasalarında da benzer bir tablo hakim. Paris merkezli Euronext borsasında Mayıs vadeli öğütülmüş buğday fiyatı, %1,1 artışla ton başına 193,50 euroya yükseldi.

Piyasa uzmanları, fiyat artışlarını destekleyen iki temel unsurun "hava durumu ve savaş" olduğunu belirtiyor. ABD’nin orta kesimlerinde etkili olan kuraklık ve dondurucu soğuklar üretim beklentilerini olumsuz etkilerken, hafta sonu beklenen yağışların durumu bir nebze iyileştirebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük buğday alıcılarından biri olan Fas’tan gelen haberler, Avrupa’daki fiyat artışını kısmen sınırladı.

Fas’ın yerli üretimdeki artış ve kendi kendine yetebilme seviyesine ulaşması nedeniyle haziran veya temmuz aylarında dışarıdan buğday ithalatını durdurması bekleniyor. Bu durum, küresel genel artışa rağmen Avrupa pazarında daha dengeli bir seyir izlenmesine yol açıyor.