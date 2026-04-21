İran’da MOSSAD şebekesi operasyonu: Bir kişi daha idam edildi

İran makamları, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yaptığı ve güvenlik karşıtı eylemler yürüttüğü gerekçesiyle bir mahkumun idam cezasını infaz etti.

İranlı yetkililer, 21 Nisan 2026 Salı sabahı, MOSSAD ile bağlantılı bir şebekeyi yönetmekle suçlanan bir kişinin idam edildiğini duyurdu.

İran resmi medyasında yer alan bilgilere göre idam edilen kişi Muhammed Rıza oğlu Emir Ali Mir Caferi. "Düşmanla iş birliği yapan silahlı unsur" olarak tanımlanan Mir Caferi, casusluk faaliyetlerinin yanı sıra, Tahran’daki Gulek (Qolhak) Camisi’ni ateşe vermekle suçlanıyordu.

İran, casusluk şebekelerini çökertmek amacıyla yürüttüğü güvenlik operasyonları çerçevesinde, MOSSAD ile iş birliği yapmakla suçlanan kişilere yönelik geniş bir idam süreci başlattı.

Sadece Nisan 2026 ayı içerisinde benzer suçlamalarla birçok infaz gerçekleştirildi:

19 Nisan: MOSSAD üyeliği, yurt dışında eğitim alma, askeri üsleri ateşe verme ve bu görüntüleri kripto para karşılığında MOSSAD’a gönderme suçlamasıyla Muhammed Masum Şahi (38) ve Hamid Velidi (45) idam edildi.

5 Nisan: Ocak 2026’daki toplumsal olaylar sırasında askeri bir tesise baskın düzenleme ve silah deposunu ele geçirme girişimi suçundan Muhammed Emin Beglari ve Şahin Vahidiparast idam edildi.

2 Nisan: Şiddete teşvik ve Şah yanlısı gruplarla iş birliği yapmakla suçlanan 18 yaşındaki Emir Hüseyin Hatemi’nin cezası infaz edildi.

Tahran Devrim Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uygulanan bu sert tedbirlerin ülkenin istikrarını korumak ve dış tehditlerle mücadele etmek için bir "güvenlik zorunluluğu" olduğunu vurguladı.