Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: Eski Vali Sonel tutuklandı

3 saat önce

Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 5 ayrı suçtan tutuklandı.

AA'nın haberine göre Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusu sonrası Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklama istemiyle hakimliğine sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda "Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nin 281/1-2 (suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu) maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu." belirtilmişti.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

Sonel, 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari şüpheli Umut Altaş hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma, yeni deliller ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "kasten öldürme" dosyasına dönüşmüş, aralarında eski kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.