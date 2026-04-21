WSJ: İran, deniz ablukası kaldırılmadığı sürece Pakistan'a heyet göndermeyecek

3 saat önce

ABD müzakere heyetinin Pakistan ziyareti, Tahran'ın deniz ablukasının derhal kaldırılması şartını koymasının ardından iptal edildi.

Dünya, Pakistan'daki diplomatik sessizliğin bölgedeki en büyük askeri çatışmanın başlangıcı olabileceği endişesiyle ateşkesin sona ermesini bekliyor.

Washington ve Tahran arasındaki "barış" müzakereleri çıkmaza girdi. Wall Street Journal, İran İslam Cumhuriyeti'nin arabulucularına, tek bir şartla Pakistan'a bir heyet göndermeye hazır olduğunu resmen bildirdiğini duyurdu. İran, limanlarına uygulanan denizcilik ablukalarının derhal kaldırılmasını istediği belirtildi.

Tahran'ın bu yeni şartı nedeniyle, Başkan Yardımcısı JD Vance, Kıdemli Danışman Jared Kushner ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un da yer alması beklenen üst düzey ABD heyetinin ziyareti, süresiz olarak ertelendi. Heyetin, bu gelişmenin ardından Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise tutumunu belirterek, yaptırım baskısı altında müzakere etmeye yanaşmadığı duyurdu. Buna karşılık, Donald Trump, geri adım atma veya yaptırımları kaldırma belirtisi göstermedi ve yaptırımları önemli bir baskı aracı olarak kullanmaya devam ediyor.