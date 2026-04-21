Maraş’taki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırganın annesi tutuklandı

Maraş’ta bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma genişliyor. Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babasının ardından, "ihmal" ile suçlanan annesi Peyman Pınar Mersinli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında olaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Saldırganın psikolojik durumuna dikkat çeken Bakan Gürlek, rehber öğretmenlerin çocuğun acilen bir uzmana yönlendirilmesi gerektiğine dair rapor hazırladığını ancak ailenin bu uyarıları dikkate almadığını belirtti.

Ebeveynlik sorumluluğuna vurgu yapan Akın Gürlek, "Çocuğun psikoloğa götürülmesi gerektiğine dair rapor olmasına rağmen aile bu görevi ihmal etmiştir. Babasının ardından anne de tutuklandı. Ebeveynlik sorumluluk gerektirir, çocuklarımızı sosyal medyanın ve oyunların pençesine bırakmadan yakından takip etmeliyiz." dedi.

Öte yandan oruşturmanın ilk aşamasında serbest bırakılan anne Peyman Pınar Mersinli hakkında, ortaya çıkan yeni deliller doğrultusunda yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

Mersinli, Elazığ’da tutuklu bulunan eşini ziyaretten döndüğü sırada Malatya-Elazığ karayolundaki uygulama noktasında yakalandı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Kahramanmaraş Adliyesine bağlanan anne Mersinli, mahkeme heyeti tarafından "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, annenin çocuğun ağır psikolojik durumunu görmezden geldiği ve bir veli olarak yasal sorumluluklarını yerine getirmediği üzerinde duruluyor.

Maraş'ta gerçekleşen ve infial yaratan okul saldırısının ardından başlatılan adli süreçte, saldırganın babası Uğur Mersinli 16 Nisan'da tutuklanmıştı. Son gelişmeyle birlikte, trajedide ihmali olduğu değerlendirilen her iki ebeveyn de yargı önüne çıkarılmış oldu.