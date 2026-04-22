Ankara’da askeri helikopter kırıma uğradı

2 saat önce

Ankara'nın Temelli bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren CH-47 ağır nakliye helikopterinin düştüğü bildirilirken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

Türkiye Savunma Bakanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan bir CH-47 ağır nakliye helikopterinin Ankara'nın Temelli bölgesinde gerçekleştirdiği eğitim uçuşu esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, kaza sonrası mürettebatın ve personelin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edilirken, olayın kesin nedeninin teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin bir açıklama da İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, teknik ekiplerin incelemelerini büyük bir titizlikle sürdürdüğünü vurguladı.