Şii Koordinasyon Çerçevesi kritik başbakanlık gündemiyle toplanacak

Irak'taki Şii siyasi kanatları bünyesinde barındıran Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adayını netleştirmek ve kabine dağılımını görüşmek üzere bugün kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Bugün (22 Nisan 2026 Çarşamba) Irak İslam Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Humam Hamudi’nin Ofisi’nde yapılacak olan toplantı, hükümet kurma sürecindeki tıkanıklığı aşmayı hedefliyor.

Koordinasyon Çerçevesi Basın Ofisinden bir kaynak, görüşmenin ana gündem maddesinin başbakan adayının belirlenmesi ve bakanlıkların dağılımı olduğunu doğruladı.

Edinilen bilgilere göre bir ismin resmi başbakan adayı olarak ilan edilebilmesi için Koordinasyon Çerçevesi içindeki 12 üyenin üçte ikisinin (en az 8 oy) desteğini alması gerekiyor. Ancak mevcut durumda yapı içerisinde iki ana grup olan Nuri el-Maliki ve Muhammed Şiya Sudani arasında eşit bir dağılım söz konusu. Oyların 6-6 şeklinde bölünmüş olması, sürecin kilitlenmesine yol açıyor.

Şu ana kadar başbakan adayını belirlemek amacıyla 12 kez toplanan Koordinasyon Çerçevesi, son 9 gün içerisinde aynı gündemle planlanan 5 toplantıyı ise ertelemek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz süreçte, Maliki tarafından desteklenen Basim Bedri gibi isimler "uzlaşı adayı" olarak masaya getirilse de bu girişimlerden bir sonuç alınamadı.

Toplantıların üst üste ertelenmesi, Şii kanatlar arasındaki fikir ayrılıklarının derinliğini ve dış-iç baskıların süreç üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Siyasi gözlemciler, bugünkü toplantıdan kesin bir sonuç çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyor.