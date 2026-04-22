İran'da bir din adamı hakkındaki idam kararı infaz edildi

1 saat önce

İranlı bir din görevlisinin, casusluk yapmak ve İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD’a yardım etmek suçlamasıyla idam edildiği bildirildi.

İran yargısına bağlı "Mizan Online" sitesi, 22 Nisan 2026 Çarşamba sabahı (bugün), Mehdi Ferid isimli İranlı bir din görevlisinin, casusluk yapmak ve İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a yardım etmek suçlamasıyla idam edildiğini duyurdu.

Aynı kaynağa göre idam kararı, dosyanın yeniden incelenmesi ve mahkemenin söz konusu din görevlisi hakkındaki nihai kararının onaylanmasının ardından infaz edildi.

Kaynak, bu kişinin ne zaman ve nerede tutuklandığına dair bilgi paylaşmazken, sanığın, cezası idam olan "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçundan hüküm giydiğini belirtti.

Bu idam, İran yargısının son birkaç hafta içinde yasa dışı gösterileri teşvik etmek ve ABD ile İsrail istihbarat servislerine yardım etmek suçlamalarıyla yüzlerce vatandaş hakkında idam cezalarını infaz ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Öte yandan, geçtiğimiz ağustos ayının sonunda İran ile ABD ve İsrail arasında başlayan savaş yaklaşık 40 gün boyunca devam etmişti.