Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel ve 18 kişi tutuklandı
Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve organize suç soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde 18 Nisan’da düğmeye basılmış ve CHP’li Ataşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlenmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
Mahkeme, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 kişinin tutuklanmasına, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Şüpheliler hakkında "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddiaları bulunu.