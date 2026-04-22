Başkan Barzani: Gulan dergisi farklı görüşlerin buluştuğu önemli bir platformdur

Başkan Mesud Barzani, 32 yıl önce yayına başlayan Gulan dergisinin farklı fikirleri buluşturan bir platform olma özelliğini ve ulusal değerlere olan bağlılığını takdirle karşıladığını belirtti.

Başkan Barzani, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, Gulan dergisinin yayın hayatına başlamasının 32. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, genel yayın yönetmeni başta olmak üzere tüm dergi çalışanlarını ve okurlarınızı en içten dilekleriyle kutladı.

Gulan dergisinin, kurulduğu ilk günden itibaren Kürt gazeteciliğinde farklı bir ekol benimsediğini vurgulayan Başkan Barzani, derginin Kürdistan, Irak ve yurt dışındaki seçkin isimlerin farklı görüş ve düşüncelerini bir araya getiren önemli bir minber olduğunu bildirdi.

Başkan Barzani, mesajında, “Her zaman ulusal ve milli ilkelere bağlılık temelinde, Kürdistan’daki tüm farklı halk ve inançlara saygı duyarak, hoşgörü ve birlikte yaşam ruhunu derinleştirmeye gayret etmiştir.” ifadesine de yer verdi.

Emek ve gayretleri için dergi ekibine teşekkür eden Başkan Barzani, “Ulusal ve milli düşünce ilkelerine her daim bağlı kalarak, halkın talepleri ve çağın değişimleri düzeyinde hizmet vermenizi diler, başarılarınızın devamını temenni ederim.” dedi.