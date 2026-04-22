Başkan Barzani: Kürdistanlı gazetecilerin üstlendiği önemli misyonun destekçisiyim

1 saat önce

Kürt basınının temel taşı olan "Kürdistan" gazetesinin yayın hayatına başlamasının 128. yılını kutlayan Başkan Mesud Barzani, gazetecilerin barış ve birlikte yaşam kültürünü derinleştirmedeki misyonuna tam destek verdiğini belirtti.

Başkan Barzani, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, Kürt gazeteciliğinin 128. yıl dönümü ve ilk Kürt gazetesi Kürdistan’ın yayın hayatına başlaması vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında Başkan Barzani, şu ifadelere yer verdi:

“Kürt Gazetecilik Günü ve ilk "Kürdistan" gazetesinin Mir Miktad Mithat Bedirhan tarafından yayımlanmasının 128. yıl dönümü ile aynı zamanda Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle; Kürdistan’daki tüm gazetecileri, medya çalışanlarını ve Kürdistan Gazeteciler Sendikası üyelerini en içten dileklerimle kutlarım.

Bu anlamlı günde, Kürdistan’ın değerli gazeteci ve medya çalışanlarına başarılar diliyor; halkımızın haklı davasını savunma, barış ve birlikte yaşam kültürünü derinleştirme ve Kürdistan toplumunun yüce değerlerini koruma yolunda üstlendikleri kritik görev ve rollerinde kendilerine olan desteğimi yineliyorum.”