ABD Başkanı: İran ekonomik olarak çöküşün eşiğinde

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından yaşanan gelişmelerin İran ekonomisini finansal bir felakete sürüklediğini açıkladı.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir açıklama yapan Trump, İran’ın mali açıdan çökmek üzere olduğunu iddia ederek, Tahran’ın Hürmüz Boğazı'nı derhal yeniden açmak istediğini belirtti.

Donald Trump, İslam Cumhuriyeti'nin şu anda ciddi bir "likidite ve nakit para krizi" ile karşı karşıya olduğunu savundu.

ABD Başkanı daha önce yaptığı değerlendirmelerde, Tahran'ın boğazı kapatma kararını yalnızca "prestijini korumak amacıyla" desteklediğini savunmuştu. Ancak ABD'nin İran limanlarına yönelik uyguladığı sert yaptırımlar ve abluka nedeniyle ülke ekonomisi tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nı ticari gemi trafiğine kapatmıştı. Pakistan'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından boğaz 24 saatliğine trafiğe açılmış olsa da, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kısa süre sonra tekrar kapatıldı.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği bu stratejik noktanın kapalı kalması, küresel piyasalarda petrol ve doğalgaz fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

Buna karşılık Donald Trump yönetimi, İran'a yönelik deniz ablukasını sıkılaştırarak Tahran'ın ticari gemi trafiğini tamamen engelledi. Bu durum, İran’ın petrol ihracat kapasitesini durma noktasına getirdi.