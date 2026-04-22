Eco Irak: Cumhurbaşkanlığı günlük 143 milyon dinardan fazla harcadı

1 saat önce

Irak merkezli Eco Irak Gözlemevi, Irak Cumhurbaşkanlığının 2025 yılında günlük harcamasının ortalama 143 milyon dinardan fazla olduğunu ortaya koydu.

Eco Irak Gözlemevi, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yayımladığı yeni raporda Irak Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı harcama verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yayımlanan rapora göre Cumhurbaşkanlığının 2025 yılındaki toplam harcaması 52 milyar 366 milyon 674 bin 988 dinar oldu. Bu rakam, günlük yaklaşık 143 milyon 470 bin dinara tekabül ediyor.

Gözlemevi, söz konusu bütçenin büyük bir kısmının maaşlar, idari giderler, yemek ve ekipman alımına harcandığını, buna karşılık yatırım harcamaları için yalnızca 218 milyon dinar ayrıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığına yönelik sert eleştirilerde bulunan gözlemevi, raporunda şu ifadelere yer verdi:

"Kendisine tahsis edilen bu devasa bütçeye rağmen, Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı boyunca ne herhangi bir kanun teklifi sundu ne de vatandaşlara doğrudan hizmet edecek veya anayasal maddelerin uygulanması çerçevesinde değerlendirilecek kayda değer bir faaliyet yürüttü."

Raporun sonuç bölümünde, Irak Parlamentosuna çağrıda bulunularak, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento olmak üzere "Üç Başkanlık" makamının maaş ve harcamalarını düzenleyecek özel bir kanun çıkarılması istendi.

Gözlemevi, Irak'ın ciddi bir bütçe açığıyla mücadele ettiği bu dönemde, kamu kaynaklarının şeffaf kullanılmasının hayati önem taşıdığını ve bu boyuttaki harcamaların genel bütçe üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu vurguladı.