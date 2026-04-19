Tarım Bakanlığı: Irak, Kürdistan Bölgesi'ndeki çiftçilere haksızlık yapıyor

Kürdistan Bölgesi Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'ye, 2025-2026 sezonu için Kürdistan Bölgesi'ndeki çiftçilerden toplanacak buğday miktarıyla ilgili endişelerini dile getiren bir mektup gönderdi.

Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığının mektubuna göre Bağdat'ta kurulan özel bir komite, Irak'ın orta ve güney illerinden 3,8 milyon ton buğday alınmasını önerdi, Kürdistan Bölgesi illeri için yalnızca 292 bin tonun alınması önerildi. Kürdistan Bölgesi temsilcileri bu öneriyi "haksız" ve "bilimsel olmayan" bir öneri olarak nitelendirerek reddetti.

Bakanlık Sözcüsü Hiwa Ali, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığının komitenin kararına ilişkin Irak Başbakanı'na resmi bir protesto mektubu gönderdiğini belirtti

Ali, mektupta, federal hükümetin çiftçilerden gerekli miktarda buğdayı almaması durumunda, çiftçilerin ürünlerini çok düşük fiyatlarla tüccarlara satmak zorunda kalacakları ve tüccarların aynı buğdayı Irak'ın orta ve güney bölgelerine vereceği konusunda uyarıda bulunulduğunu söyledi.

Bakanlık Sözcüsü, "Irak Hükümetinden, toplamda beklenen 1,25 milyon ton buğday üretiminin en az yüzde 50'sini teslim etmesini istedik; karşılığında Tarım Bakanlığı, yurt dışından buğday ithalatını önlemeyi ve iller arası buğday hareketini sıkı bir şekilde kontrol etmeyi taahhüt edecektir." dedi.