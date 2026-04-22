Axios: Trump, tutarlı bir karşı teklif etrafında birleşmeleri için İran'a 3 ya da 5 gün tanıdı

3 saat önce

Amerikan haber sitesi Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, "tutarlı bir karşı teklif etrafında birleşmeleri için İran'a 3 ya da 5 gün tanıdı."

ABD'li bir yetkili, "Trump, İranlıların işlerini yoluna koymaları için 3 ila 5 gün daha ateşkes süresi tanımaya hazır. Ancak bu süresiz olmayacak." ifadelerini kullandı.

Diğer bir yetkili de Trump'ın, İran ile savaşı sona erdirebilecek ve İran'ın nükleer programına yönelik müzakereleri yürütebilecek "otorite sahibi kişilerin İran'da var olmayabileceğini" düşündüğünü belirtti.

Son dönemde İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in "neredeyse hiç iletişim kurmadığını" savunan yetkili, "İran'da müzakereciler ve ordu arasında mutlak bir kopukluk olduğunu gördük. Her iki taraf da yanıt vermeyen dini lidere ulaşamıyor." dedi.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir İsrailli yetkili de ABD ve Pakistan tarafının gelecek birkaç gün içinde Hamaney'in sessizliğini bozmasını ve müzakerecilerine masaya geri dönmeleri için net bir talimat verebileceğini ileri sürdü.

Süreç nasıl ilerledi

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026’da İran’ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik "Destansı Öfke" (Operation Epic Fury) adlı yıkıcı hava saldırılarını başlattı. Saldırıların ardından Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı’nı kapatarak, Körfez’deki ABD üslerine ve müttefiklerine yüzlerce füze ve İHA ile saldırı düzenledi.

İran’ın hamlelerinin ardından Trump yönetimi, "Ekonomik Gazap" stratejisiyle İran limanlarını 15 savaş gemisi ve 10 bin askerle abluka altına aldı.

Müzakerelerin kilit noktası: 2 bin kilogram uranyum

Pakistan’ın ev sahipliğinde yürütülen görüşmelerde en kritik başlık, İran’ın elindeki 2 bin kilogram zenginleştirilmiş uranyumun (Trump’ın deyimiyle "nükleer toz") akıbeti.

ABD'nin Talebi: Uranyumun tamamının teslim edilmesi.

İran’ın Talebi: Dondurulmuş 27 milyar doların serbest bırakılması ve ablukaların kaldırılması.

Geçtiğimiz pazar günü İslamabad'da İran heyetiyle 21 saat süren bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tarafları tatmin edecek bir anlaşmaya henüz varılamadığını ancak en iyi teklifi sunduklarını belirtmişti.