CHP'li Eşme Belediye Başkanı Tozan, görevden uzaklaştırıldı

1 saat önce

Tutuklanan CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Türkiye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tozan'ın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."