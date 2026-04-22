ABD, Kürdistan Bölgesi’ne yapılan saldırıları kınadı

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, Kürdistan Bölgesi ve Irak’a yönelik artan İHA ve füze saldırılarına ilişkin ülkesinin resmi tutumunu Kurdistan24’e açıkladı.

Bakanlık yetkililerinden biri, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti, son birkaç hafta içinde İran destekli silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verdi.

Yetkili, saldırıların sadece ABD vatandaşlarını ve ticari çıkarlarını değil, aynı zamanda ulusal kurumları ve sivil halkı da hedef aldığını ifşa etti.

"Bu saldırılar ABD vatandaşlarını, diplomatik merkezleri ve ticari çıkarları hedef almıştır.” diyen yetkili, “Aynı zamanda Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere sivil tesisler ve sivil halk da saldırılara maruz kalmıştır." açıklamasını yaptı.

Yetkili, bu grupların yıkıcı faaliyetlerinin sadece Irak içinde sınırlı kalmadığını, Irak’ın komşularını da kapsayacak şekilde genişlediğine işaret etti.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın başlangıcından bu yana, yasa dışı silahlı gruplar tarafından Kürdistan Bölgesi’ne yönelik füze ve İHA saldırıları ivme kazandı.

Şimdiye kadar Kürdistan Bölgesi’ne 600’den fazla saldırı gerçekleştirilirken, bu saldırılar sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti, 90’dan fazla kişi ise yaralandı.