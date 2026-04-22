Türkiye ve Pakistan dışişleri bakanları telefonda konuştu

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen noktayı ele aldı.

TRT'de yer alan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre Hakan Fidan, bugün Pakistanlı mevkidaşı Muhammad İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı.

Tarafların uzlaşmaya varması için Pakistan ve Türkiye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.