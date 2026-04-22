KDP'nin Irak Parlamentosuna dönmesi için Erbil'e heyet gönderilecek

Irak Parlamentosu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonunun Parlamentoya geri dönmesi için Kürdistan Bölgesi'ne bir heyet gönderecek.

Parlamentonun bugünkü (22 Nisan 2026 Çarşamba) oturumunda, fraksiyon başkanlarından ortak bir heyet oluşturmaları istendi. Bu heyetin görevi, bir süredir Parlamento toplantılarından uzak kalan KDP ile müzakere etmek olacak.

Parlamento, oturumları boykot eden KDP Fraksiyonundan geri adım atmasını istiyor. Heyetin, KDP Fraksiyonunu ziyaret ederek, oturumlara boykot etmelerine veya katılmamalarına sebebiyet veren sorunları ve engelleri görüşmesi bekleniyor.

Irak Parlamentosu, bu heyet aracılığıyla, bölgenin ve Irak'ın içinden geçtiği bu hassas aşamada, tüm toplulukların katılımıyla önemli ve yasal kararlar alabilmek için ulusal bir anlayış platformu oluşturmak istiyor.

KDP Fraksiyonu, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, resmi bir açıklamayla Parlamentodaki mevcut duruma ilişkin nihai tutumunu duyurdu ve Parlamentonun tüm oturumlarını süresiz olarak boykot etme kararı aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, kararın Parlamentodaki "anayasal ve yasal ihlallere" karşı protesto amacıyla alındığı belirtilmişti.