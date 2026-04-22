Trump: Yeni barış görüşmeleri cuma günü olabilir

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni barış görüşmelerinin en erken cuma günü "mümkün" olabileceğini söyledi.

New York Post'a göre İslamabad’daki kaynaklar, gelecek “36 ila 72 saat” içinde yeni barış görüşmeleri ihtimalinin yeniden gündeme geldiğini ifade etti.

Görüşmelerdeki bu olası ilerlemenin sorulması üzerine Trump, "mümkün" yanıtını verdi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026’da İran’ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik "Destansı Öfke" (Operation Epic Fury) adlı yıkıcı hava saldırılarını başlattı. Saldırıların ardından Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı’nı kapatarak, Körfez’deki ABD üslerine ve müttefiklerine yüzlerce füze ve İHA ile saldırı düzenledi.

İran’ın hamlelerinin ardından Trump yönetimi, "Ekonomik Gazap" stratejisiyle İran limanlarını 15 savaş gemisi ve 10 bin askerle abluka altına aldı.

Pakistan’ın ev sahipliğinde yürütülen görüşmelerde en kritik başlık, İran’ın elindeki 2 bin kilogram zenginleştirilmiş uranyumun (Trump’ın deyimiyle "nükleer toz") akıbeti.

ABD'nin Talebi: Uranyumun tamamının teslim edilmesi.

İran’ın Talebi: Dondurulmuş 27 milyar doların serbest bırakılması ve ablukaların kaldırılması.

Geçtiğimiz pazar günü İslamabad'da İran heyetiyle 21 saat süren bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tarafları tatmin edecek bir anlaşmaya henüz varılamadığını ancak en iyi teklifi sunduklarını belirtmişti.