Reuters: Washington, Bağdat üzerindeki mali baskıyı artırıyor

Reuters haber ajansı, nisan ayında ABD'den Irak'a aktarılması planlanan nakit doların henüz ülkeye ulaşmadığını ortaya çıkradı.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Irak Hükümetinin nisan ayında ABD Merkez Bankasından almayı beklediği nakit paranın henüz aktarılmadığını açıkladı.

Kaynaklar, sadece bu ayki miktarın değil, gelecek ay gönderilmesi planlanan paranın akıbetinin de bilinmediğini ve Amerikalılar tarafından herhangi bir bilgi verilmediğini belirtti.

Bu gelişme, sadece ekonomik bir boyut değil, aynı zamanda bölgedeki siyasi ve güvenlik durumuyla da doğrudan ilgili.

Öte yandan New York Times, iki Iraklı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington'un Irak güvenlik kurumlarına yönelik tüm mali ve askeri desteğini askıya aldığını doğrularken, Irak Savunma Bakanlığından bir yetkili, ABD tarafından sağlanan yardım ve bütçenin belirsiz bir süreye kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

Söz konusu yetkili, Washington'un bu kararının Irak'taki ABD çıkarlarına yönelik silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılara bir misilleme olduğunu belirtmişti.

Raporda, Irak Savunma Bakanlığı yetkililerinin şu uyarılarına yer verilmişti:

“ABD'nin bu adımı savaş uçaklarına yönelik lojistik desteğin kesilmesi, ABD'li subaylar tarafından denetlenen tüm askeri eğitim kurslarının durdurulması ve DAİŞ kalıntılarının takibine yönelik koordinasyonun zayıflaması üzerinde doğrudan etki yaratacaktır.”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Thomas Pigott yaptığı açıklamada, Birleşik Devletlerin artık çıkarlarına yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini ve Irak Hükümetinden, İran müttefiki olan bu yasa dışı grupların tasfiye edilmesi için derhal tüm önlemleri almasını beklediğini ifade etmişti.

ABD'nin tutumundaki bu sertleşme, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, askeri üsler ve Kürdistan Bölgesi'ndeki bir ABD üssü yakınındaki havalimanının milisler tarafından defalarca hedef alınmasının ardından gelmişti.