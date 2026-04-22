Dindar Zebari: Kürt gazeteciliğinin yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yürütülüyor

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Direktörü Dindar Zebari, Kürt gazeteciliğinin yeniden düzenlenmesi için sürekli çaba sarf ettiklerini söyledi.

Dindar Zebari, bugün (22 Nisan 2026 Çarşamba), düzenlediği basın toplantısında, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, sendika üyeleri ve gazetecilerin örgütlenmesi konusunda iş birliği yaptığını belirtti.

Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Direktörü, "Bu kabinede, profesyonel gazetecileri ve gazetecilik etiğine bağlı olanları ayırt etmek için sendika üyelerinin kimliklerinin elektronik sistemle yenilenmesi sürecini başlattık," dedi.

Gazetecilik mesleğinin belirlenmesi kriterlerine ilişkin olarak, Zebari, hükümetin tek başına koşulları belirlemediğini, uluslararası standartlar ve yönergelerin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Verilere göre Kürdistan Bölgesi'nde 3400 aktif gazeteci kayıtlıdır.

Bu sayının değişebileceğini söyleyen Dindar Zebari, sürecin bu alan için öneminin, doğru verilerin sağlanması olduğunun altını çizdi.