Reperin'de dolu yağdı: Tarım alanları zarar gördü

Raperin Bağımsız İdaresi’nde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

Raperin Tarım Genel Müdürü Xalid Ahmed, 22 Nisan Çarşamba günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü yağan yağmur ve dolu bölgedeki bazı çiftçilerin tarım ürünlerine zarar verdi, ancak hasar büyük değil." dedi.

Ahmed ayrıca, henüz hiçbir çiftçinin Tarım Genel Müdürlüğüne hasarın boyutuna ilişkin bilgi vermediğini, bu nedenle mağdur çiftçi sayısı hakkında kesin bilgi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Raperin'de yaklaşık 9000 çiftçi bulunduğunu ve bölgenin kayısı, şeftali ve nar gibi ürünleriyle ünlü olduğunu belirten Xalid Ahmed, "Raperin'de tarımcılığın yanı sıra arıcılık ve hayvancılıkta yapılmaktadır." dedi.