Galibaf: Ateşkes ihlali varken Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması imkansız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı’nın "ağır ateşkes ihlalleriyle açılmasının mümkün olmayacağını" söyledi.

Galibaf, bugün (22 Nisan 2026 Çarşamba), ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile varılan ateşkesi uzattığını ilan etmesine ilişkin, “Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği zaman anlamlı olur.” dedi.

Hürmüz Boğazı’nın ağır ateşkes ihlalleriyle açılmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Galibaf, şunları aktardı:

“Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği ve Siyonistlerin tüm cephelerde savaş kışkırtıcılığının durdurulduğu zaman anlamlı olur."

Galibaf ayrıca, “Askeri saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran halkının haklarının kabul edilmesidir.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Nisan 2026 Salı günü, İran'a karşı uygulanan deniz ablukasını sürdürürken, İran ile ateşkesi uzatma kararı aldı.

Axios haber ajansı ise Donald Trump'ın kararının ardındaki nedeninin, ABD ve Pakistanlı arabulucuların İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in son teklife vereceği yanıtı bekliyor olmaları olduğunu bildirdi.