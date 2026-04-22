Koordinasyon Çerçevesi toplantısı ertelendi

1 saat önce

Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adayını netleştirmek konusunda bir kez daha anlaşmaya varamadı ve bu akşamki toplantıyı gelecek cuma gününe erteledi.

Açıklamada, "erteleme kararının siyasi diyaloglara daha fazla zaman tanımak ve anayasal süreler içinde bir sonuca ulaşmak amacıyla alındığı" belirtildi.

Edinilen bilgilere göre bir ismin resmi başbakan adayı olarak ilan edilebilmesi için Koordinasyon Çerçevesi içindeki 12 üyenin üçte ikisinin (en az 8 oy) desteğini alması gerekiyor. Ancak mevcut durumda yapı içerisinde iki ana grup olan Nuri el-Maliki ve Muhammed Şiya Sudani arasında eşit bir dağılım söz konusu. Oyların 6-6 şeklinde bölünmüş olması, sürecin kilitlenmesine yol açıyor.

Şu ana kadar başbakan adayını belirlemek amacıyla 12 kez toplanan Koordinasyon Çerçevesi, son 9 gün içerisinde aynı gündemle planlanan 6 toplantıyı ise ertelemek zorunda kaldı.