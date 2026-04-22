Çiftçi'den Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama: 6 başmüfettiş görevlendirildi

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin "4 Mülkiye Başmüfettişimiz ve 2 Polis Başmüfettişimiz hem mülki idare hem de Emniyet boyutunda dönemin yetkililerine ilişkin herhangi bir ihmal olup olmadığını titizlikle incelemektedir." açıklamasını yaptı.

Bakan Çiftçi, bugün (22 Nisan 2026 Çarşamba), NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri ve Adalet Bakan yardımcılarının bugün Tunceli'de ilgili kurum ve yetkililerle bir araya geldiğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığının yürütülen arama çalışmaları kapsamında teknik ve lojistik destek sağlandığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"4 Mülkiye Başmüfettişimiz ve 2 Polis Başmüfettişimiz hem mülki idare hem de Emniyet boyutunda dönemin yetkililerine ilişkin herhangi bir ihmal olup olmadığını titizlikle incelemektedir. Hiçbir iddiayı karşılıksız bırakmadan, hiçbir ihmali göz ardı etmeden, somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz."

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma, yeni deliller ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "kasten öldürme" dosyasına dönüşmüş, aralarında eski kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.