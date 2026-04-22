Pezeşkiyan: Yaptırımlar ve tehditler gerçek müzakerelerin önündeki temel engellerdir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran’ın diyaloğu ve anlaşmayı her zaman memnuniyetle karşıladığını ancak "yaptırım ve tehditlerin müzakerelerin önündeki temel engeller olduğunu" söyledi.

“Yaptırımlar ve tehditler gerçek müzakerelerin önündeki temel engellerdir.” diyen Pezeşkiyan, “Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır.” ifadesini kullandı.

New York Post'a göre İslamabad’daki kaynaklar, gelecek “36 ila 72 saat” içinde yeni barış görüşmeleri ihtimalinin yeniden gündeme geldiğini ifade etmişti.

Görüşmelerdeki bu olası ilerlemenin sorulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump Trump, "mümkün" yanıtını vermişti.