Erdoğan'dan süreç açıklaması: Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Süreç gayet olumlu bir şekilde aynı hızla devam ediyor. Tıkanan bir şey yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (23 Nisan 2026 Perşembe), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 106. açılış yıl dönümü resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetle tabii ki görüşürüz, neden görüşmeyelim? Ben iktidar partisiyim, o da ana muhalefet partisi." dedi.