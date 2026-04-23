Irak Ticaret Bakanı: Gümrükte ASYCUDA sorunu birkaç gün içinde çözülecek

Irak Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde kullanılan elektronik sistemdeki (ASYCUDA) sorunları çözmek amacıyla özel bir komisyon kurulduğunu ve sorunun birkaç gün içinde giderileceğini açıklarken, Kürdistan Bölgesi ile tam koordinasyon içinde olduklarını vurguladı.

Irak Ticaret Bakanı Esir Davud el-Gurêri, 23 Nisan 2026 Perşembe günü, K24’e verdiği demeçte, "ASYCUDA sistemindeki aksaklıkları gidermek için bir komisyon oluşturuldu, bu sorun birkaç gün içinde çözüme kavuşacak." dedi.

Bakan Gurêri ayrıca, prosedürlerin birleştirilmesi ve bu meselenin çözümü için "Kürdistan Bölgesi ile koordinasyon halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen ASYCUDA, gümrük işlemlerini modernize etmeyi, ticareti hızlandırmayı ve yolsuzluğu azaltmayı hedefleyen küresel bir elektronik sistemdir. Ancak sistemin Irak'ta, özellikle Kürdistan Bölgesi ile Irak'ın diğer şehirleri arasındaki sınır noktalarında uygulanması tüccarlar için ciddi zorluklara yol açtı.

En büyük sorunlardan biri, Kürdistan Bölgesi kapılarından giriş yapan mallardan Irak kontrol noktalarında tekrar vergi alınmasıydı. Bu "çifte vergilendirme" durumu, piyasadaki fiyatların yükselmesine ve vatandaşın mağduriyetine neden oluyordu.

Bağdat hükümeti, vergi kaçakçılığını önlemek için ülke genelinde tek tip gümrük politikası uygulanmasında ısrar ederken; Kürdistan Bölgesi Hükümeti sınır kapıları üzerindeki anayasal haklarını savunuyor. Bununla birlikte Erbil, sistemin bölge kurumları aracılığıyla uygulanması şartıyla iş birliğine onay vermişti.

Geçtiğimiz dönemde bu teknik sorunların aşılması için Erbil ve Bağdat heyetleri arasında çok sayıda görüşme gerçekleştirilmişti. Bakanın açıklaması, bu teknik krizin sonuna gelindiğine dair en somut işaret olarak değerlendiriliyor.