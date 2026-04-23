Suriye ve SDG hassas dosyalar üzerinde görüşmelerini sürdürüyor

Suriye Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmayı yürütmekle görevli ekibin sözcüsü Ahmed Hilali, bazı engellere rağmen SDG liderliği ile hassas dosyalar üzerindeki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Ahmed Hilali yaptığı basın açıklamasında, heyetlerinin SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldiğini duyurdu.

Geçtiğimiz salı günü Kamışlo'da yürütülen görüşmelerde yaşanan yavaşlamanın ardından gerçekleştirilen bu toplantıda, "Adalet Sarayları"nın Adalet Bakanlığına devredilmesi ve SDG kontrolündeki bölgelerde yargı sisteminin yeniden aktifleştirilmesi için teknik istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Ahmed Hilali ayrıca, toplantıda SDG güçlerinin Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesi ve Halk Meclisi seçimlerinin yapılmasına yönelik hazırlıkların da ele alındığını belirtti.

Suriye Hükümeti ve SDG, 30 Ocak 2026 tarihinde, idari ve askeri bölünmüşlüğe son vermek ve ülkede yeni bir birleşme aşamasını başlatmak amacıyla kapsamlı bir anlaşmaya varmıştı.